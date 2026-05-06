6 Мая 2026
В Баку стартовал заключительный тур шахматного фестиваля Baku Open

6 Мая 2026 15:24
В Бакинском кристальном зале стартовал заключительный тур международного шахматного фестиваля Baku Open 2026.

Как сообщает İdman.Biz, символические первые ходы сделали президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили, президент Федерации шахмат Турции Фетхи Апайдын, президент Федерации шахмат Грузии Акакий Иашвили и другие официальные лица.

В соревновании принимают участие более 900 шахматистов из 10 стран. Призовой фонд международного фестиваля Baku Open 2026 составляет 50 тысяч долларов США.

Среди участников турнира - бывший чемпион мира и двукратный победитель Всемирной шахматной олимпиады Руслан Пономарев (Украина), чемпион мира по рапиду Даниил Дубов (FIDE), призер чемпионата Европы Ниджат Абасов, а также победитель чемпионата Европы среди шахматистов до 14 лет Хаган Ахмед.

