Федерация шахмат Азербайджана представила модель развития молодых игроков - ФОТО

Федерация шахмат Азербайджана представила модель развития молодых игроков

4 Мая 2026 10:59
Федерация шахмат Азербайджана представила модель развития молодых игроков

Руководство Шахматной федерации Азербайджана провело встречу с родителями шахматистов, выступающих в составе юношеской и молодежной сборной.

Как сообщает İdman.Biz, президент федерации Махир Мамедов рассказал о программе поддержки шахматистов, которую реализует федерация. Он отметил, что раннее выявление талантливых детей и контроль за их развитием остаются одним из ключевых направлений работы.

Главный тренер юношеской и молодежной сборной Азербайджана Ниджат Мамедов представил принципы отбора в проект и программу подготовки. Тренер Фарид Аббасов и генеральный секретарь федерации Илаха Гадимова подчеркнули особую роль родителей в тренировочном процессе и развитии молодых шахматистов.

На встрече также обсудили правильное питание детей и эффективное использование времени, отведенного на подготовку.

Отметим, что в конце мероприятия руководство федерации и тренеры ответили на вопросы родителей.

İdman.Biz
