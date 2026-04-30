Азербайджан сажает США и Иран за шахматную доску – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджан сажает США и Иран за шахматную доску – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня в Baku Crystal Hall стартует традиционный шахматный турнир Baku Open.

Как передает İdman.Biz, в фестивале принимают участие около тысячи шахматистов из десяти стран.

Интересно, что среди участников есть и шахматисты из США и Ирана — стран, которые, несмотря на перемирие, сложно назвать дружественными с момента начала боевых действий 28 февраля.

Отметим, что с момента начала боевых действий в Иране после 28 февраля 2026 года было зафиксировано лишь несколько случаев, когда американские и иранские спортсмены пересекались в рамках одного международного турнира.

Первый такой эпизод связан с турниром по борьбе Muhamet Malo Ranking Series в Тиране (Албания), где выступали представители США и Ирана. При этом важно отметить, что соревнования стартовали еще до начала конфликта — 25 февраля, а завершились уже после 28 февраля. Именно на этом турнире 1 марта иранец Амин Хоссейни победил американца Камала Бея в полуфинале греко-римской борьбы в весовой категории до 82 кг.

Второй случай произошел на юниорском чемпионате мира по таэквондо, который проходил с 12 по 17 апреля 2026 года в Ташкенте. На этом турнире также были представлены спортсмены из США и Ирана, однако очных поединков между ними зафиксировано не было.

Таким образом, Baku Open станет одним из первых соревнований, в котором примут участие представители США и Ирана после начала конфликта на Ближнем Востоке. Как отметили İdman.Biz в Федерации шахмат Азербайджана, никаких обращений по поводу возможных партий между представителями США и Ирана в организацию не поступало.

Напомним, что общий призовой фонд бакинского фестиваля составляет 50 тыс. долларов (85 тыс. манатов), а сами соревнования входят в серию турниров Azerbaijan Chess Tour, которые проводятся в стране в течение года.

Главной звездой Baku Open является экс-чемпион мира ФИДЕ украинец Руслан Пономарев. В турнире также участвуют многие известные азербайджанские шахматисты, в том числе Ниджат Абасов, который недавно стал вице-чемпионом Европы.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Баку стартовал международный шахматный фестиваль Baku Open 2026 - ФОТО
28 Апреля 19:42
Шахматы

В Баку стартовал международный шахматный фестиваль Baku Open 2026 - ФОТО

В соревнованиях принимают участие более 900 шахматистов из 10 стран
Азербайджан на чемпионате Европы представят 12 шахматисток
24 Апреля 17:31
Шахматы

Азербайджан на чемпионате Европы представят 12 шахматисток

Стал известен состав сборной на индивидуальное первенство в Батуми

Baku Open вновь откроет Chess Tour Azerbaijan - ОБЗОР İDMAN.BİZ
24 Апреля 17:01
Шахматы

Baku Open вновь откроет Chess Tour Azerbaijan - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Федерация шахмат Азербайджана запускает продолжение масштабного проекта

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента

Магомeд Мурадлы: "Липовоe чeмпионство ни мнe, ни Айдыну нe нужно" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
22 Апреля 18:01
Шахматы

Магомeд Мурадлы: "Липовоe чeмпионство ни мнe, ни Айдыну нe нужно" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский шахматист внес ясность в вопрос о поединке с Сулейманлы
Брат Вугара Гашимова может стать вице-президентом Европейского шахматного союза
20 Апреля 16:30
Шахматы

Брат Вугара Гашимова может стать вице-президентом Европейского шахматного союза

Кандидатура Сархана Гашимова выдвинута Федерацией шахмат Азербайджана

Самое читаемое

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями