Азербайджан на чемпионате Европы представят 12 шахматисток

24 Апреля 2026 17:31
Азербайджан на чемпионате Европы представят 12 шахматисток

Определился состав сборной Азербайджана на индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Турнир пройдет в грузинском Батуми, а страну на престижном соревновании представят 12 спортсменок.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, азербайджанская команда выступит одним из самых многочисленных составов на турнире.

За медали чемпионата Европы будут бороться Ульвия Фаталиева, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Туркан Мамедъярова, Сабина Ибрагимова, Нармин Абдинова, Зейнаб Мамедъярова, Марьям Агавердиева, Лала Гусейнова и Мелек Исмаил.

Отметим, что чемпионат Европы среди женщин пройдет с 25 мая по 5 июня.

Новости по теме

Baku Open вновь откроет Chess Tour Azerbaijan - ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:01
Шахматы

Baku Open вновь откроет Chess Tour Azerbaijan - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Федерация шахмат Азербайджана запускает продолжение масштабного проекта

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента

Магомeд Мурадлы: "Липовоe чeмпионство ни мнe, ни Айдыну нe нужно" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
22 Апреля 18:01
Шахматы

Магомeд Мурадлы: "Липовоe чeмпионство ни мнe, ни Айдыну нe нужно" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский шахматист внес ясность в вопрос о поединке с Сулейманлы
Брат Вугара Гашимова может стать вице-президентом Европейского шахматного союза
20 Апреля 16:30
Шахматы

Брат Вугара Гашимова может стать вице-президентом Европейского шахматного союза

Кандидатура Сархана Гашимова выдвинута Федерацией шахмат Азербайджана

Ниджат Абасов: "Главной целью на чемпионате Европы была медаль"
20 Апреля 15:02
Шахматы

Ниджат Абасов: "Главной целью на чемпионате Европы была медаль"

Азербайджанский гроссмейстер о "серебре", упущенном "золоте" и успехе сборной

Айдын Сулейманлы: "Никто не начинает партию, чтобы проиграть специально"
20 Апреля 14:35
Шахматы

Айдын Сулейманлы: "Никто не начинает партию, чтобы проиграть специально"

Шахматист Азербайджана о "бронзе" Евро и упущенном "золоте"

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"
Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"