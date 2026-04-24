Азербайджан на чемпионате Европы представят 12 шахматисток

Определился состав сборной Азербайджана на индивидуальный чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Турнир пройдет в грузинском Батуми, а страну на престижном соревновании представят 12 спортсменок.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, азербайджанская команда выступит одним из самых многочисленных составов на турнире.

За медали чемпионата Европы будут бороться Ульвия Фаталиева, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Аян Аллахвердиева, Туркан Мамедъярова, Сабина Ибрагимова, Нармин Абдинова, Зейнаб Мамедъярова, Марьям Агавердиева, Лала Гусейнова и Мелек Исмаил.

Отметим, что чемпионат Европы среди женщин пройдет с 25 мая по 5 июня.