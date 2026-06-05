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Одна из лучших шахматисток Азербайджана снялась с чемпионата Европы

Шахматы
Новости
5 Июня 2026 16:40
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Одна из лучших шахматисток Азербайджана снялась с чемпионата Европы

Один из лидеров женских шахмат Азербайджана Гюнай Мамедзаде досрочно завершила выступление на индивидуальном чемпионате Европы, который проходит в Батуми (Грузия).

Как сообщили İdman.Biz в Федерации шахмат Азербайджана, после серии неудач на континентальном первенстве Мамедзаде решила не доигрывать турнир и снялась с соревнований.

Такое решение шахматистка приняла после четвертого поражения подряд. Кстати, в этом неудачном отрезке она проиграла в том числе и соотечественнице Сабине Ибрагимовой. В результате накануне Мамедзаде не вышла на партию предпоследнего тура против Мадары Голсты из Латвии, а в последнем туре ее имя уже отсутствовало в жеребьевке.

Не все удачно сложилось и для другой азербайджанской шахматистки Ульвии Фаталиевой, которая на финише потерпела два поражения подряд, в том числе в предпоследнем туре. После этого она с шестью очками откатилась на 26-е место. Таким образом, Фаталиева уже не сможет претендовать на место в первой десятке, дающее путевку на Кубок мира 2027 года.

Шансы попасть на престижный турнир сохраняет лишь Говхар Бейдуллаева, которая с семью очками занимает 11-е место. Она выиграла две последние партии и для того, чтобы квалифицироваться на Кубок мира, должна победить и в заключительном, 11-м туре чемпионата.

Остальные азербайджанские шахматистки перед последним туром располагаются в середине турнирной таблицы.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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