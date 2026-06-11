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ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России

Шахматы
Новости
11 Июня 2026 11:50
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ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) принял решение о временной приостановке членства Федерации шахмат России (ФШР).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт ФИДЕ, причиной стало неисполнение решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

В организации отметили, что требования, изложенные в решении CAS (CAS 2024/A/10911), не были выполнены в установленный срок - до 9 июня 2026 года. В соответствии с вердиктом суда, ФШР должна была в течение 90 дней прекратить любую деятельность на территориях Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины в пределах международно признанных границ страны.

Сообщается, что 17 июня состоится заседание Совета ФИДЕ, на котором будет дана оценка выполнению решения CAS и рассмотрены дальнейшие меры в соответствии с Уставом организации.

Напомним, что спор между ФИДЕ и ФШР возник после решения российской федерации включить в свой состав региональные шахматные организации с территорий Украины, что привело к разбирательству в CAS.

İdman.Biz
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