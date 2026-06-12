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Состоится пятый шахматный фестиваль Landau

Шахматы
Новости
12 Июня 2026 10:36
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Состоится пятый шахматный фестиваль Landau

С 17 по 21 июня пройдет пятый шахматный фестиваль Landau среди юных спортсменов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, соревнования состоятся только в личном зачете среди мальчиков и девочек в возрастных категориях до 8, 10 и 12 лет.

Для участия в турнире необходимо иметь идентификационный код ФИДЕ (FIDE ID).

Соревнования пройдут в девять туров. Победители и призеры будут награждены дипломами, медалями и кубками. Кроме того, для участников подготовлены различные подарки.

Заявки на участие принимаются до 15 июня. Фестиваль состоится в кампусе Sea Breeze школы Landau.

İdman.Biz
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