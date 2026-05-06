Президент ECU высоко оценил организацию Baku Open 2026

6 Мая 2026 16:09
Президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили положительно оценил организацию международного фестиваля Baku Open 2026.

Турнир Baku Open 2026 организован на очень высоком уровне. Для шахматистов играть в таком зале - отличная возможность. Мы счастливы находиться здесь", - заявил Зураб Азмайпарашвили в беседе с Report.

Глава Европейского шахматного союза отметил высокий интерес к соревнованию, однако считает, что число участников может быть еще больше.

"Сейчас в турнире участвуют около 900 шахматистов, но это число можно увеличить до 1500", - сказал Зураб Азмайпарашвили.

Отметим, что международный шахматный фестиваль Baku Open 2026 проходит в Бакинском кристальном зале при участии более 900 шахматистов из 10 стран. Призовой фонд соревнования составляет 50 тысяч долларов США.

В турнире участвуют бывший чемпион мира Руслан Пономарев, чемпион мира по рапиду Даниил Дубов, азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов и победитель чемпионата Европы среди шахматистов до 14 лет Хаган Ахмед.

