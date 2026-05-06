Президент ECU высоко оценил организацию Baku Open 2026

Президент Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили положительно оценил организацию международного фестиваля Baku Open 2026.

Турнир Baku Open 2026 организован на очень высоком уровне. Для шахматистов играть в таком зале - отличная возможность. Мы счастливы находиться здесь", - заявил Зураб Азмайпарашвили в беседе с Report.

Глава Европейского шахматного союза отметил высокий интерес к соревнованию, однако считает, что число участников может быть еще больше.

"Сейчас в турнире участвуют около 900 шахматистов, но это число можно увеличить до 1500", - сказал Зураб Азмайпарашвили.

Отметим, что международный шахматный фестиваль Baku Open 2026 проходит в Бакинском кристальном зале при участии более 900 шахматистов из 10 стран. Призовой фонд соревнования составляет 50 тысяч долларов США.

В турнире участвуют бывший чемпион мира Руслан Пономарев, чемпион мира по рапиду Даниил Дубов, азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов и победитель чемпионата Европы среди шахматистов до 14 лет Хаган Ахмед.