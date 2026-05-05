Три азербайджанских шахматиста входят в десятку Baku Open – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Три азербайджанских шахматиста входят в первую десятку за два тура до конца традиционного фестиваля Baku Open.

Как передает İdman.Biz, по итогам семи туров лучший результат среди представителей Азербайджана демонстрирует Туран Давудов, который набрал пять очков и занимает пятое место.

В седьмом туре Давудов сыграл вничью с другим азербайджанским шахматистом Широгланом Талыбовым и в предпоследнем туре встретится с однофамильцем 15-го чемпиона мира по шахматам Вишванатана Ананда – Пранавом Анандом.

Стоит отметить, что Давудов на старте турнира по своему рейтингу имел 43-й порядковый номер. На данный момент 17-летний шахматист прибавил 48 пунктов рейтинга, и этот показатель может увеличиться, если в оставшихся двух турах он не потерпит поражений.

В первую десятку турнира также входят Хаган Ахмед и Ниджат Абасов, которые набрали по пять очков и располагаются на девятом и десятом местах соответственно. В седьмом туре Ахмед проиграл иранцу Сине Мовахеду и в восьмом туре сыграет с экс-чемпионом мира ФИДЕ Русланом Пономаревым (Украина). В то же время Ниджат Абасов одержал победу над соотечественником Сулейманом Сулеймановым. Следующий его соперник – Давид Кауфман (ФИДЕ).

Добавим, что за два тура до конца в турнирной таблице лидируют двое – Сина Мовахед (Иран) и Чакраборти Маянк (Индия), набравшие по шесть очков.