В Баку состоялась церемония закрытия Baku Open 2026 - ФОТО

В Баку состоялась церемония закрытия Baku Open 2026

В Баку прошла церемония закрытия международного шахматного фестиваля Baku Open 2026.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, глава Европейского шахматного союза Зураб Азмайпарашвили, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов и другие официальные лица.

Махир Мамедов поздравил победителей турнира и отметил, что Baku Open проводится на постоянной основе с 2023 года. По его словам, соревнование собрало рекордное количество участников разных возрастных категорий.

В рамках церемонии был показан видеоролик с самыми яркими моментами фестиваля за последние три года.

Фарид Гаибов в своем выступлении подчеркнул богатые шахматные традиции Азербайджана и отметил вклад Федерации шахмат Азербайджана в развитие этого вида спорта. Министр также заявил, что поддержка спорта со стороны президента Азербайджана Ильхама Алиева способствует проведению международных соревнований на высоком уровне.

Президент шахматной федерации Турции Фетхи Апайдын отметил высокий уровень сотрудничества между спортивными ведомствами двух стран и подчеркнул, что подобные турниры укрепляют братские отношения между Азербайджаном и Турцией.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что Баку и в дальнейшем останется одним из важных центров развития шахмат.

В завершение церемонии победители и призеры турнира были награждены медалями, дипломами и памятными подарками.

Отметим, что в Baku Open 2026 приняли участие более 900 шахматистов из 10 стран. Призовой фонд турнира составил 50 тысяч долларов США.

Среди участников соревнований были бывший чемпион мира Руслан Пономарев, чемпион мира по рапиду Даниил Дубов, азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов и победитель чемпионата Европы среди шахматистов до 14 лет Хаган Ахмед.

