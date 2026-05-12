12 Мая 2026
Азербайджан назвал состав на шахматный чемпионат тюркоязычных стран

12 Мая 2026 12:21
Азербайджанские шахматисты выступят на открытом чемпионате тюркоязычных стран, который пройдет в Астане.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, страну представят мужская, женская и U16-команды. Турнир пройдет 14-17 мая с участием шахматистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.

В мужскую команду Азербайджана вошли Ахмед Ахмедзаде, Мисратдин Искендеров, Хазар Бабазаде, Широглан Талыбов и Мурад Ибрагимли. Капитаном команды будет Гадир Гусейнов.

В женском турнире страну представят Ульвия Фаталиева, Гунай Мамедзаде, Говгар Бейдуллаева, Ханым Балачаева и Гюльнар Мамедова. Капитаном команды утвердили Илаху Гадимову.

В рамках соревнования также пройдет чемпионат среди шахматистов U16. В этой категории за Азербайджан сыграют Хаган Ахмед, Шамси Гараханов, Пашам Ализаде и Лала Гусейнова. Командой будет руководить капитан Фарид Аббасов.

По регламенту турнира участники сыграют семь туров. Контроль времени составит 45 минут на партию с добавлением 30 секунд за каждый ход.

İdman.Biz
