Состоялась церемония закрытия чемпионата тюркоязычных стран - ФОТО

В столице Казахстана Астане состоялась церемония закрытия чемпионата тюркоязычных стран по шахматам.

Как сообщает İdman.Biz, по итогам турнира были определены победители среди мужских и женских команд, а также в шахматной олимпиаде среди игроков до 16 лет.

Азербайджанские шахматисты завершили соревнование с двумя золотыми и одной бронзовой медалями.

Во время церемонии награждения также были объявлены лучшие шахматисты по доскам. Представители Азербайджана Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова, Хаган Ахмед, Пашам Ализаде и Мурад Ибрагимли стали обладателями золотых медалей.

Ахмед Ахмедзаде завоевал серебряную награду, а Мисретдин Искендеров и Широглан Талыбов удостоились бронзовых медалей.