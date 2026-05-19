19 Мая 2026
RU

Французский шахматист Фирузджа из‑за травмы ноги проводит матчи турнира в Бухаресте лежа на кровати

Шахматы
Новости
19 Мая 2026 03:30
11
Французский шахматист Фирузджа из‑за травмы ноги проводит матчи турнира в Бухаресте лежа на кровати

Французский гроссмейстер Алиреза Фирузджа во время этапа Grand Chess Tour в Румынии получил повреждение голеностопа, из‑за чего вынужден играть партии лежа на кровати. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба турнира.

Отмечается, что Фирузджа травмировался после третьего раунда, но избежал перелома и трещины в кости. Из‑за травмы француз пропустил партию четвертого тура. После консультации с командой 22‑летний шахматист решил продолжать выступления в "специальной комнате" в присутствии арбитра, если соперники согласятся на соответствующие условия.

В понедельник Фирузджа играл против Жавохира Синдарова из Узбекистана. Пресс‑служба турнира опубликовала видео из номера отеля, где проходил матч. Француз проводил партию лежа на кровати, а напротив него сидел соперник.

Призовой фонд этапа Grand Chess Tour в Бухаресте составляет 475 тысяч долларов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Состоялась церемония закрытия чемпионата тюркоязычных стран
18 Мая 17:00
Шахматы

Состоялась церемония закрытия чемпионата тюркоязычных стран - ФОТО

Сборная успешно выступила на чемпионате тюркоязычных стран
Азербайджанские шахматисты выиграли два "золота" на чемпионате тюркских стран
17 Мая 17:41
Шахматы

Азербайджанские шахматисты выиграли два "золота" на чемпионате тюркских стран - ФОТО

Сборные женщин и U-16 стали победителями турнира в Астане

Азербайджан назвал состав на шахматный чемпионат тюркоязычных стран
12 Мая 12:21
Шахматы

Азербайджан назвал состав на шахматный чемпионат тюркоязычных стран

Сборные выступят в мужском, женском и U16-турнирах в Астане

Теймур Раджабов: "Карпов был моим невидимым учителем"
12 Мая 10:06
Шахматы

Теймур Раджабов: "Карпов был моим невидимым учителем"

Азербайджанский шахматист поделился своими воспоминаниями

Айдын Сулейманлы завоевал "серебро" на Гран-при Бухареста
11 Мая 11:14
Шахматы

Айдын Сулейманлы завоевал "серебро" на Гран-при Бухареста

Азербайджанский шахматист набрал 8,5 очка и уступил первое место только по дополнительным показателям

Рауф Мамедов входит в первую тройку турнира в Бухаресте
10 Мая 12:34
Шахматы

Рауф Мамедов входит в первую тройку турнира в Бухаресте

Азербайджанский гроссмейстер делит лидерство после пяти туров Гран-при по рапиду в Румынии

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше