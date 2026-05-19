Французский шахматист Фирузджа из‑за травмы ноги проводит матчи турнира в Бухаресте лежа на кровати

Французский гроссмейстер Алиреза Фирузджа во время этапа Grand Chess Tour в Румынии получил повреждение голеностопа, из‑за чего вынужден играть партии лежа на кровати. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс‑служба турнира.

Отмечается, что Фирузджа травмировался после третьего раунда, но избежал перелома и трещины в кости. Из‑за травмы француз пропустил партию четвертого тура. После консультации с командой 22‑летний шахматист решил продолжать выступления в "специальной комнате" в присутствии арбитра, если соперники согласятся на соответствующие условия.

В понедельник Фирузджа играл против Жавохира Синдарова из Узбекистана. Пресс‑служба турнира опубликовала видео из номера отеля, где проходил матч. Француз проводил партию лежа на кровати, а напротив него сидел соперник.

Призовой фонд этапа Grand Chess Tour в Бухаресте составляет 475 тысяч долларов.