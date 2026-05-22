Федерация шахмат Азербайджана представила новый логотип - ФОТО

Сегодня в рамках отчетной конференции Федерации шахмат Азербайджана общественности был представлен новый логотип организации.

Как сообщает İdman.Biz, презентацию провела генеральный секретарь федерации Илаха Гадимова.

Она отметила, что новый логотип отражает философию шахмат и развитие этого вида спорта в стране.

Новая визуальная идентичность была представлена как часть процесса обновления федерации.

В мероприятии также принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Он положительно оценил новый логотип и пожелал, чтобы он стал успешным и удачным для федерации.

Представитель Ассоциации шахматных федераций Азербайджана Рауль Гулиев рассказал о новых функциональных возможностях официального сайта организации. По словам Гулиева, на главной странице сайта теперь размещены шахматная карта Азербайджана и информация о шахматных школах страны.

"На сайте будут размещаться данные о внутренних соревнованиях, рейтинговых турнирах и международных соревнованиях. Информация будет регулярно обновляться", - заявил он.