Фарид Гаибов высоко оценил успехи азербайджанских шахматистов

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов высоко оценил достижения азербайджанских шахматистов.

Как сообщает İdman.Biz, об этом он заявил во время выступления на очередной отчетной конференции Федерации шахмат Азербайджана.

По словам Гаибова, в последние годы шахматы в Азербайджане развиваются быстрыми темпами.

"Невозможно не радоваться успехам наших шахматистов. Внимание и забота, которые Президент страны Ильхам Алиев уделяет спорту, в том числе шахматам, очевидны. Благодаря его поддержке наши спортсмены добиваются успехов на международной арене", - заявил Фарид Гаибов.

Гаибов также отдельно отметил деятельность президента федерации шахмат Азербайджана Махира Мамедова.

"Конечно, нельзя не отметить и труд Махира Мамедова. Он очень старается и делает все возможное для развития азербайджанских шахмат", - добавил министр.