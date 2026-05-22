Подводное безумие: определился чемпион мира по дайвинг-шахматам - ФОТО/ВИДЕО

В польском городе Тарново-Подгурне прошел чемпионат мира по дайвинг-шахматам.

Как сообщает İdman.Biz, турнир стал крупнейшим в истории этого необычного вида спорта. В соревнованиях приняли участие 62 шахматиста.

Игроки делали ходы на дне бассейна с помощью магнитных фигур, после чего поднимались на поверхность, чтобы вдохнуть воздух. Использование кислородных баллонов правилами запрещено.

Победителем турнира стал 24-летний литовский гроссмейстер Паулюс Пультинявичюс. Серебряную медаль завоевал поляк Камиль Дзида, а бронзу выиграл представитель Индии Харшит Раджа.

В женском турнире победу одержала Анна Анджеевска.

Дайвинг-шахматы объединяют классическую шахматную партию и задержку дыхания под водой. Поэтому успех в этом виде спорта зависит не только от тактики и расчета, но и от физической выносливости спортсменов.