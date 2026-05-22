22 Мая 2026
RU

Подводное безумие: определился чемпион мира по дайвинг-шахматам - ФОТО/ВИДЕО

Шахматы
Новости
22 Мая 2026 10:28
25
Подводное безумие: определился чемпион мира по дайвинг-шахматам

В польском городе Тарново-Подгурне прошел чемпионат мира по дайвинг-шахматам.

Как сообщает İdman.Biz, турнир стал крупнейшим в истории этого необычного вида спорта. В соревнованиях приняли участие 62 шахматиста.

Игроки делали ходы на дне бассейна с помощью магнитных фигур, после чего поднимались на поверхность, чтобы вдохнуть воздух. Использование кислородных баллонов правилами запрещено.

Победителем турнира стал 24-летний литовский гроссмейстер Паулюс Пультинявичюс. Серебряную медаль завоевал поляк Камиль Дзида, а бронзу выиграл представитель Индии Харшит Раджа.

В женском турнире победу одержала Анна Анджеевска.

Дайвинг-шахматы объединяют классическую шахматную партию и задержку дыхания под водой. Поэтому успех в этом виде спорта зависит не только от тактики и расчета, но и от физической выносливости спортсменов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

12 шахматисток представят Азербайджан на чемпионате Европы
20 Мая 14:28
Шахматы

12 шахматисток представят Азербайджан на чемпионате Европы

Континентальное первенство пройдет в Батуми

Шахрияр Мамедьяров сыграет на чемпионате мира за команду из Казахстана
19 Мая 17:46
Шахматы

Шахрияр Мамедьяров сыграет на чемпионате мира за команду из Казахстана

В команду азербайджанского гроссмейстера также вошли представители России, Венгрии, Китая и Казахстана
Французский шахматист Фирузджа из‑за травмы ноги проводит матчи турнира в Бухаресте лежа на кровати
19 Мая 03:30
Шахматы

Французский шахматист Фирузджа из‑за травмы ноги проводит матчи турнира в Бухаресте лежа на кровати

Призовой фонд этапа Grand Chess Tour составляет 475 тысяч долларов
Состоялась церемония закрытия чемпионата тюркоязычных стран
18 Мая 17:00
Шахматы

Состоялась церемония закрытия чемпионата тюркоязычных стран - ФОТО

Сборная успешно выступила на чемпионате тюркоязычных стран
Азербайджанские шахматисты выиграли два "золота" на чемпионате тюркских стран
17 Мая 17:41
Шахматы

Азербайджанские шахматисты выиграли два "золота" на чемпионате тюркских стран - ФОТО

Сборные женщин и U-16 стали победителями турнира в Астане

Азербайджан назвал состав на шахматный чемпионат тюркоязычных стран
12 Мая 12:21
Шахматы

Азербайджан назвал состав на шахматный чемпионат тюркоязычных стран

Сборные выступят в мужском, женском и U16-турнирах в Астане

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу