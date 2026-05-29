Две шахматистки Азербайджана входят в топ-10 чемпионата Европы – ОБЗОР İDMAN.BİZ

29 Мая 2026 10:23
Две шахматистки Азербайджана входят в топ-10 чемпионата Европы – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанские шахматистки Гюнай Мамедзаде и Ульвия Фаталиева входят в первую десятку индивидуального женского чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Батуми (Грузия).

Как передает İdman.Biz, после четвертого тура континентального первенства Мамедзаде набрала 3,5 очка и занимает шестое место, а Фаталиева с тремя очками располагается на десятой строчке.

В четвертом туре Гюнай одержала победу над болгаркой Габриэлой Антовой и в пятом туре сыграет с Оливией Киолбасой (Польша). В то же время Ульвия в отчетном туре сыграла вничью с Надей Тончевой (Болгария) и в следующем туре встретится с Анной Казарян (Нидерланды).

Напомним, что для Гюнай Мамедзаде первенство континента в Батуми стало первым серьезным турниром после перерыва, связанного с рождением ребенка.

Неплохо также выступает Нармин Абдинова, которая после поражения на старте одержала три победы подряд и теперь с тремя баллами располагается на 27-м месте. По 2,5 очка среди азербайджанских шахматисток набрали Говхар Бейдуллаева (46-е место), Туркан Мамедъярова (49-е), Сабина Ибрагимова (51-е), Гюльнар Мамедова (53-е) и Мелек Исмаил (59-е).

Добавим, что десять лучших шахматисток по итогам чемпионата Европы получат путевки на Кубок мира 2027 года.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
