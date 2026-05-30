Ульвия Фаталиева преследует лидера на чемпионате Европы по шахматам – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева одержала третью победу и преследует лидера на женском индивидуальном чемпионате Европы в Батуми (Грузия).

Как передает İdman.Biz, в пятом туре континентального первенства Фаталиева одержала победу над Анной Казарян (Нидерланды).

После пятого тура азербайджанская шахматистка набрала четыре очка и делит 2-14-е места, однако по дополнительным показателям располагается на шестой строчке. От единоличного лидера, турчанки Элифы Айдын, группу преследователей отделяет всего пол-очка. Причем Фаталиева может лишить Айдын первого места, так как сыграет с ней в шестом туре.

Напомним, что Ульвия в 2024 году уже становилась победительницей женского чемпионата Европы, став первой шахматистом Азербайджана, добившейся такого результата. Мужчинам европейская шахматная корона пока не покорялась.

В то же время Гюнай Мамедзаде не смогла удержаться в первой десятке. После отличного старта, когда Мамедзаде набрала 3,5 очка из четырех возможных, в пятом туре она потерпела поражение от Оливии Киолбасы (Польша) и с теми же 3,5 очками опустилась на 18-е место.

По три очка среди азербайджанских шахматисток набрали Нармин Абдинова (39-е место), Гюльнар Мамедова (60-е) и Говхар Бейдуллаева (64-е).

Добавим, что десять лучших шахматисток по итогам чемпионата Европы получат путевки на Кубок мира 2027 года.