30 Мая 2026
RU

Ульвия Фаталиева преследует лидера на чемпионате Европы по шахматам – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Шахматы
Обзор
30 Мая 2026 10:31
13
Ульвия Фаталиева преследует лидера на чемпионате Европы по шахматам – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева одержала третью победу и преследует лидера на женском индивидуальном чемпионате Европы в Батуми (Грузия).

Как передает İdman.Biz, в пятом туре континентального первенства Фаталиева одержала победу над Анной Казарян (Нидерланды).

После пятого тура азербайджанская шахматистка набрала четыре очка и делит 2-14-е места, однако по дополнительным показателям располагается на шестой строчке. От единоличного лидера, турчанки Элифы Айдын, группу преследователей отделяет всего пол-очка. Причем Фаталиева может лишить Айдын первого места, так как сыграет с ней в шестом туре.

Напомним, что Ульвия в 2024 году уже становилась победительницей женского чемпионата Европы, став первой шахматистом Азербайджана, добившейся такого результата. Мужчинам европейская шахматная корона пока не покорялась.

В то же время Гюнай Мамедзаде не смогла удержаться в первой десятке. После отличного старта, когда Мамедзаде набрала 3,5 очка из четырех возможных, в пятом туре она потерпела поражение от Оливии Киолбасы (Польша) и с теми же 3,5 очками опустилась на 18-е место.

По три очка среди азербайджанских шахматисток набрали Нармин Абдинова (39-е место), Гюльнар Мамедова (60-е) и Говхар Бейдуллаева (64-е).

Добавим, что десять лучших шахматисток по итогам чемпионата Европы получат путевки на Кубок мира 2027 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Две шахматистки Азербайджана входят в топ-10 чемпионата Европы – ОБЗОР İDMAN.BİZ
29 Мая 10:23
Шахматы

Две шахматистки Азербайджана входят в топ-10 чемпионата Европы – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Лучший результат среди азербайджанских шахматисток демонстрирует Гюнай Мамедзаде

Мощный старт лидера женских шахмат Азербайджана на Евро в Батуми – ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 13:24
Шахматы

Мощный старт лидера женских шахмат Азербайджана на Евро в Батуми – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Ульвия Фаталиева после двух туров возглавляет турнирную таблицу континентального первенства
В Баку прошла отчетная конференция Федерации шахмат Азербайджана
22 Мая 12:47
Шахматы

В Баку прошла отчетная конференция Федерации шахмат Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ ФОТО

Федерация представила новый логотип и обновленный сайт
Федерация шахмат Азербайджана представила новый логотип - ФОТО
22 Мая 12:23
Шахматы

Федерация шахмат Азербайджана представила новый логотип - ФОТО

Визуальная айдентика обновлена в рамках отчетной конференции

Фарид Гаибов высоко оценил успехи азербайджанских шахматистов
22 Мая 11:47
Шахматы

Фарид Гаибов высоко оценил успехи азербайджанских шахматистов

Министр спорта отметил развитие шахмат в стране

Подводное безумие: определился чемпион мира по дайвинг-шахматам
22 Мая 10:28
Шахматы

Подводное безумие: определился чемпион мира по дайвинг-шахматам - ФОТО/ВИДЕО

На турнире в Польше шахматисты играли на дне бассейна без аквалангов

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике
"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
28 Мая 00:59
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета