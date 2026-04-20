Ниджат Абасов: "Главной целью на чемпионате Европы была медаль"

20 Апреля 2026 15:02
Ниджат Абасов: "Главной целью на чемпионате Европы была медаль"

Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы в польском городе Катовице, где завоевал серебряную медаль.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, гроссмейстер признался, что перед турниром ставил перед собой задачу попасть в число призеров.

"Перед поездкой на чемпионат Европы моей целью был максимально высокий результат. В последние годы на континентальном первенстве я завоевывал путевки на Кубок мира, но до медалей не добирался. Поэтому на этот раз главной задачей было именно попасть в призеры", — заявил Абасов.

Шахматист напомнил и о прошлогоднем турнире, где был близок к награде.

"В прошлом году перед последним туром я тоже продолжал борьбу за медали. В заключительной партии чемпионата Европы-2025 я черными фигурами сыграл вничью с представителем Германии Маттиасом Блюбаумом. В итоге остался без медали, а соперник стал чемпионом. После этого в нынешнем году особенно хотел исправить ситуацию", — отметил он.

Абасов признался, что концовка нынешнего турнира получилась эмоционально тяжелой.

"Финиш чемпионата вышел немного болезненным. В последних турах я шел среди лидеров и в десятом туре мог одержать очень важную победу. Перед решающим раундом у трех азербайджанских шахматистов сохранялись шансы на титул, и это радовало. К сожалению, воспользоваться этим не удалось", — сказал гроссмейстер.

По его мнению, самым сложным моментом стал именно последний тур.

"Самым тяжелым, на мой взгляд, был одиннадцатый тур. Было ощущение, будто играю настоящий финал чемпионата. Возможно, шанс стать чемпионом я упустил еще в десятом туре, где одним точным ходом мог победить шахматиста из Испании", — подчеркнул Абасов.

Шахматист также высоко оценил общий результат сборной Азербайджана.

"То, что на пьедестале оказались сразу два азербайджанских шахматиста, — большой успех для нашей страны. Магомед Мурадлы тоже заслуживал медали. Надеюсь, этот результат станет для всех нас дополнительным стимулом, и в следующих турнирах мы выступим еще сильнее", — заявил он.

Напомним, Ниджат Абасов стал серебряным призером чемпионата Европы, Айдын Сулейманлы завоевал "бронзу", а Магомед Мурадлы завершил турнир на четвертом месте.

İdman.Biz
