Ульвия Фаталиева провела сеанс одновременной игры на 15 досках - ФОТО

Чемпионка Азербайджана по шахматам среди женщин, международный мастер Ульвия Фаталиева провела сеансы одновременной игры в Вене и Братиславе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, мероприятия были организованы Азербайджанским культурным центром в Вене и посольством Азербайджана в Словакии.

В рамках встречи азербайджанская шахматистка одновременно сыграла против 15 участников.

Фаталиева выразила удовлетворение встречей с любителями шахмат и поблагодарила организаторов за созданные условия для проведения мероприятия.

Напомним, Ульвия Фаталиева является чемпионкой Европы 2024 года среди женщин — титул она завоевала на турнире в греческом Родосе.

В марте этого года азербайджанская шахматистка также выиграла турнир IV Women's Chess Championship, набрав 6,5 очка в девяти турах в соревновании с участием десяти шахматисток из восьми стран.