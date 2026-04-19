Азербайджанские шахматисты лидируют перед последним туром ЧЕ - ФОТО

На чемпионате Европы по шахматам в Катовице (Польша) состоялись партии 10-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, в центральной встрече тура между лидерами турнира - Ниджатом Абасовым и испанцем Давидом Гихарро - победитель выявлен не был, партия завершилась вничью.

В свою очередь, Айдын Сулейманлы черными фигурами обыграл литовца Валерия Казакоускина, а действующий чемпион Азербайджана Магомед Мурадлы белыми фигурами оказался сильнее латвийца Никиты Мешковса.

После 10 туров сразу три азербайджанских шахматиста находятся в первой пятерке турнирной таблицы и сохраняют шансы на чемпионство. Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы с 8 очками делят первое-второе места, а Магомед Мурадлы с тем же количеством очков идет пятым по дополнительным показателям.

В заключительном туре Сулейманлы сыграет белыми против Мурадлы, а Абасов встретится с румыном Даниэлем Богданом.