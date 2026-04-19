Азербайджанские шахматисты лидируют перед последним туром ЧЕ - ФОТО

Азербайджанские шахматисты лидируют перед последним туром ЧЕ

19 Апреля 2026 09:20
Азербайджанские шахматисты лидируют перед последним туром ЧЕ

На чемпионате Европы по шахматам в Катовице (Польша) состоялись партии 10-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, в центральной встрече тура между лидерами турнира - Ниджатом Абасовым и испанцем Давидом Гихарро - победитель выявлен не был, партия завершилась вничью.

В свою очередь, Айдын Сулейманлы черными фигурами обыграл литовца Валерия Казакоускина, а действующий чемпион Азербайджана Магомед Мурадлы белыми фигурами оказался сильнее латвийца Никиты Мешковса.

После 10 туров сразу три азербайджанских шахматиста находятся в первой пятерке турнирной таблицы и сохраняют шансы на чемпионство. Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы с 8 очками делят первое-второе места, а Магомед Мурадлы с тем же количеством очков идет пятым по дополнительным показателям.

В заключительном туре Сулейманлы сыграет белыми против Мурадлы, а Абасов встретится с румыном Даниэлем Богданом.

İdman.Biz
Новости по теме

Брат Вугара Гашимова может стать вице-президентом Европейского шахматного союза
16:30
Шахматы

Брат Вугара Гашимова может стать вице-президентом Европейского шахматного союза

Кандидатура Сархана Гашимова выдвинута Федерацией шахмат Азербайджана

Ниджат Абасов: "Главной целью на чемпионате Европы была медаль"
15:02
Шахматы

Ниджат Абасов: "Главной целью на чемпионате Европы была медаль"

Азербайджанский гроссмейстер о "серебре", упущенном "золоте" и успехе сборной

Айдын Сулейманлы: "Никто не начинает партию, чтобы проиграть специально"
14:35
Шахматы

Айдын Сулейманлы: "Никто не начинает партию, чтобы проиграть специально"

Шахматист Азербайджана о "бронзе" Евро и упущенном "золоте"

Шахматисты Азербайджана улучшили рейтинг после Евро - ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:44
Шахматы

Шахматисты Азербайджана улучшили рейтинг после Евро - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Четверо представителей Азербайджана увеличили свой рейтинговый баланс более чем на десять пунктов
Ульвия Фаталиева провела сеанс одновременной игры на 15 досках
11:01
Шахматы

Ульвия Фаталиева провела сеанс одновременной игры на 15 досках - ФОТО

Чемпионка Азербайджана встретилась с шахматистами в Вене и Братиславе

Состоялась церемония закрытия Евро по шахматам
10:32
Шахматы

Состоялась церемония закрытия Евро по шахматам - ФОТО

Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы поднялись на пьедестал в Польше
Азербайджанский шахматист стал вице-чемпионом Европы
19 Апреля 23:46
Шахматы

Азербайджанский шахматист стал вице-чемпионом Европы

Сразу три представителя Азербайджана заняли места в верхушке турнирной таблицы

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки