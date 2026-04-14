Айдын Сулейманлы преследует лидера на ЧЕ в Польше

Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы одержал очередную победу на чемпионате Европы в польском городе Катовице и вошел в число преследователей лидера турнира.

Как передает İdman.Biz, в рамках шестого тура Сулейманлы обыграл словака Самира Сахиди.

В результате в активе азербайджанского шахматиста пять очков, он делит 2-17-е места и по дополнительным показателям занимает пятую строчку. Следующим соперником Айдына станет бельгиец Даниель Дароха.

Единоличное лидерство в турнирной таблице захватил исландский гроссмейстер Вамар Вигнир, набравший 5,5 очка.

По 4,5 очка среди азербайджанских шахматистов набрали Реад Самедов, Ниджат Абасов и Магомед Мурадлы, которые занимают 23-е, 27-е и 42-е места соответственно. Если Самедов и Абасов в отчетном туре сыграли вничью, то Мурадлы одержал победу, которая стала для него четвертой. При этом Магомед также имеет в пассиве одно поражение.

Добавим, что континентальное первенство продлится 11 туров, а первые 20 шахматистов получат путевки на Кубок мира 2027 года.