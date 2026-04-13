Айдын Сулейманлы входит в топ-10 чемпионата Европы по шахматам

Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы входит в первую десятку на индивидуальном чемпионате Европы, который проходит в польской Катовице.

Как передает İdman.Biz, по итогам пяти туров Сулейманлы набрал 4,5 очка и делит 7-50 места, однако по дополнительным показателям располагается на восьмой строчке.

После трех побед на старте Сулейманлы не смог выиграть в двух последних партиях, сведя вничью встречи с Ишиком Дженом (Турция) и Гергели Кантором (Венгрия), а в шестом туре сыграет с Самиром Сахиди (Словакия).

В то же время Ниджат Абасов и Реад Самедов также набрали по четыре очка и по дополнительным показателям занимают 21-е и 29-е места соответственно. Также отметим, что Сулейманлы и Абасов являются единственными азербайджанскими шахматистами, которые на текущем континентальном первенстве не познали горечи поражения.

По 3,5 очка среди представителей Азербайджана набрали Магомед Мурадлы (68-е место), Шахин Велиев (83-е) и Вугар Манафов (97-е).

В лидирующей группе после пяти туров находятся шахматисты из Испании, Армении, Италии, Турции, Франции и Исландии, которые с 4,5 очками делят 1-6 места.

Напомним, что в чемпионате Европы запланировано 11 туров, а участники, занявшие 1-20 места, получат путевки на Кубок мира 2027 года.