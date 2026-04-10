Айдын Сулейманлы и Ниджат Абасов продолжают побеждать на ЧЕ по шахматам

10 Апреля 2026 11:06
Азербайджанские гроссмейстеры Айдын Сулейманлы и Ниджат Абасов продолжили побеждать на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам в польской Катовице и входят в лидирующую группу турнира.

Как передает İdman.Biz, Сулейманлы и Абасов одержали третью победу подряд и с тремя очками находятся среди лидеров, по дополнительным показателям занимая седьмое и десятое места соответственно.

В третьем туре Айдын одержал победу над соотечественником Реадом Самедовым, а в четвертом туре встретится с турком Ишиком Джаном. Ниджат, в свою очередь, нанес поражение украинцу Святославу Базакуцу и в следующем туре сыграет с его соотечественником Романом Дехтяровым.

В большую группу преследователей лидеров, набравших по 2,5 очка, входят Хазар Бабазаде, Магомед Мурадлы, Говхар Бейдуллаева и Широглан Талыбов.

Отметим, что Говхар Бейдуллаева, являющаяся единственной представительницей женского шахматного сообщества среди азербайджанских участников в Катовице, в третьем туре обыграла англичанина Шейаса Рояла, рейтинг которого почти на двести пунктов выше, чем у Бейдуллаевой.

Напомним, что континентальное первенство продлится 11 туров, а топ-20 шахматистов по его итогам завоюют путевки на Кубок мира 2027 года.

