9 Апреля 2026
9 Апреля 2026 11:11
Пять азербайджанских шахматистов среди лидеров ЧЕ

Пять азербайджанских шахматистов демонстрируют 100-процентный результат на индивидуальном чемпионате Европы, который проходит в эти дни в польском городе Катовице.

Как передает İdman.Biz, среди тех, кто выиграл две партии подряд на старте континентального первенства, оказались Айдын Сулейманлы, Реад Самедов, Хазар Бабазаде, Магомед Мурадлы и Ниджат Абасов.

Все они с двумя очками находятся в лидирующей группе, но по дополнительным показателям Сулейманлы занимает первое место. В свою очередь, Самедов идет на 24-м месте, Бабазаде – на 35-м, Мурадлы – на 52-м, Абасов – на 53-м.

Заметим, что в третьем туре Сулейманлы и Самедов сыграют друг с другом, Бабазаде встретится с Даниелем Дароной (Бельгия), Мурадлы сыграет с Лукашем Лижнем (Польша), а Абасов проведет партию со Святославом Базакуцом (Украина).

Остальные азербайджанские шахматисты набрали менее двух очков и пока находятся за пределами лидирующей группы. Кстати, в первом туре десять азербайджанских шахматистов из 13-ти отпраздновали победы.

Напомним, что топ-20 шахматистов по итогам чемпионата Европы завоюют путевки на Кубок мира 2027 года.

Новости по теме

В Баку прошел шахматный турнир среди сотрудников госорганов
06:14
Шахматы

В Баку прошел шахматный турнир среди сотрудников госорганов - ФОТО

Определены победители соревнований среди мужчин и женщин

Десять азербайджанских шахматистов стартовали с побед на ЧЕ в Польше
8 Апреля 10:48
Шахматы

Десять азербайджанских шахматистов стартовали с побед на ЧЕ в Польше

Единственное поражение на старте потерпел ученик Шахрияра Мамедъярова

14 азербайджанских шахматистов выступят на чемпионате Европы
6 Апреля 13:28
Шахматы

14 азербайджанских шахматистов выступят на чемпионате Европы

Турнир пройдет в польском городе Катовице
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

В Баку пройдет международный шахматный фестиваль Baku Open
3 Апреля 17:47
Шахматы

В Баку пройдет международный шахматный фестиваль Baku Open - ФОТО

Турнир с призовым фондом 50 000 долларов примет Бакинский кристальный зал

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"