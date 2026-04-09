Пять азербайджанских шахматистов среди лидеров ЧЕ

Пять азербайджанских шахматистов демонстрируют 100-процентный результат на индивидуальном чемпионате Европы, который проходит в эти дни в польском городе Катовице.

Как передает İdman.Biz, среди тех, кто выиграл две партии подряд на старте континентального первенства, оказались Айдын Сулейманлы, Реад Самедов, Хазар Бабазаде, Магомед Мурадлы и Ниджат Абасов.

Все они с двумя очками находятся в лидирующей группе, но по дополнительным показателям Сулейманлы занимает первое место. В свою очередь, Самедов идет на 24-м месте, Бабазаде – на 35-м, Мурадлы – на 52-м, Абасов – на 53-м.

Заметим, что в третьем туре Сулейманлы и Самедов сыграют друг с другом, Бабазаде встретится с Даниелем Дароной (Бельгия), Мурадлы сыграет с Лукашем Лижнем (Польша), а Абасов проведет партию со Святославом Базакуцом (Украина).

Остальные азербайджанские шахматисты набрали менее двух очков и пока находятся за пределами лидирующей группы. Кстати, в первом туре десять азербайджанских шахматистов из 13-ти отпраздновали победы.

Напомним, что топ-20 шахматистов по итогам чемпионата Европы завоюют путевки на Кубок мира 2027 года.