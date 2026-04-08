8 Апреля 2026 10:48
Десять азербайджанских шахматистов стартовали с побед на ЧЕ в Польше

Десять азербайджанских шахматистов стартовали с побед на индивидуальном чемпионате Европы.

Как передает İdman.Biz, в польской Катовице стартовало континентальное первенство, которое является отборочным к Кубку мира 2027 года. Для квалификации необходимо попасть в топ-20 на ЧЕ.

В первом туре сразу десять азербайджанских шахматистов из 13 одержали победы. Среди них Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Ниджат Абасов, Реад Самедов, Хазар Бабазаде, Вугар Манафов, Шахин Велиев, Умид Асланов, Говхар Бейдуллаева и Сулейман Сулейманлы.

Еще два представителя Азербайджана Широглан Талыбов и Али Зуганов сыграли вничью, а единственное поражение потерпел Хаган Ахмед, который является учеником ведущего гроссмейстера Азербайджана Шахрияра Мамедъярова.

Сегодня состоится второй тур чемпионата Европы, всего запланировано 11 туров.

İdman.Biz
Новости по теме

14 азербайджанских шахматистов выступят на чемпионате Европы
6 Апреля 13:28
Шахматы

14 азербайджанских шахматистов выступят на чемпионате Европы

Турнир пройдет в польском городе Катовице
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

В Баку пройдет международный шахматный фестиваль Baku Open
3 Апреля 17:47
Шахматы

В Баку пройдет международный шахматный фестиваль Baku Open - ФОТО

Турнир с призовым фондом 50 000 долларов примет Бакинский кристальный зал
Азербайджан вернулся в топ-10 шахматных держав мира
3 Апреля 14:33
Шахматы

Азербайджан вернулся в топ-10 шахматных держав мира

В апрельском рейтинге ФИДЕ страна поднялась сразу на три позиции

Рауф Мамедов выступит на шахматном турнире в Германии
1 Апреля 20:30
Шахматы

Рауф Мамедов выступит на шахматном турнире в Германии

Азербайджанский гроссмейстер сыграет на престижном международном фестивале в Карлсруэ

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча
Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд