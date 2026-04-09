В Баку прошел шахматный турнир среди сотрудников госорганов - ФОТО

В Баку прошел шахматный турнир среди сотрудников госорганов

9 Апреля 2026 06:14
В Баку прошел шахматный турнир среди сотрудников госорганов

В Азербайджане состоялся шахматный турнир среди сотрудников государственных учреждений.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование прошло при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации шахмат Азербайджана. Турнир состоялся в Республиканском шахматном центре, участие в нем приняли 49 сотрудников из 19 государственных структур.

В женской категории победу одержала Афаг Худевердиева, представляющая Центральный банк. Второе место заняла Гандаб Азизова из "Азербайджанских железных дорог", третьей стала Физза Исмайлова из Государственного таможенного комитета.

Среди мужчин победителем стал Санан Гулиев ("Азербайджанские железные дороги"), второе место занял Мурад Гулиев (Центральный банк), а третьим стал Адaлят Умудов, представляющий Министерство по чрезвычайным ситуациям.

İdman.Biz
