14 азербайджанских шахматистов выступят на чемпионате Европы

14 членов сборной Азербайджана по шахматам примут участие на индивидуальном чемпионате Европы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, турнир стартует 7 апреля в польском городе Катовице. В соревновании выступят 502 шахматиста из 43 стран.

Азербайджан представят Айдын Сулейманлы, Магомед Мурадлы, Ниджат Абасов, Реад Самедов, Хаган Ахмед, Хазар Бабазаде, Широглан Талибов, Вугар Манафов, Шахин Велиев, Умид Асланов, Говхар Бейдуллаева, Сулейман Сулейманлы, Али Зуганов и Джейхун Гусейнзаде.

Отметим, что турнир пройдет по швейцарской системе в 11 туров и завершится 19 апреля. По его итогам будут разыграны путевки на Кубок мира.