Азербайджан вернулся в топ-10 шахматных держав мира

3 Апреля 2026 14:33
Азербайджан вернулся в первую десятку рейтинга шахматных держав планеты.

Как передает İdman.Biz, в свежем рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Азербайджан поднялся на восьмое место, тогда как в прошлом месяце располагался на 11-й строчке. В активе нашей страны сейчас 2622 пункта.

Напомним, рейтинг шахматных держав формируется на основе среднего показателя десяти ведущих шахматистов страны. При равенстве очков учитывается количество гроссмейстеров – преимущество получает страна, обладающая большим числом игроков с высшим шахматным званием.

Возвращение Азербайджана в топ-10 мирового рейтинга произошло благодаря Васифу Дурарбейли. Ранее азербайджанский гроссмейстер, проживающий в США, был исключен из списка активных шахматистов, так как не играл рейтинговых партий на протяжении года, поэтому его результат не учитывался в рейтинге и, соответственно, в показателях Азербайджана. Однако за последний месяц Дурарбейли сыграл несколько партий и с 2611 пунктами вернулся в список активных игроков.

Отметим, что в прошлом месяце Теймур Раджабов по той же причине мог получить статус неактивного игрока, но провел мини-матч из четырех рейтинговых партий, завершившихся вничью, и сохранил свое присутствие в рейтинге ФИДЕ.

Первая десятка мирового списка шахматных держав по состоянию на апрель выглядит следующим образом: 1. США (2726), 2. Индия (2697), 3. Китай (2654), 4. Россия (2647), 5. Германия (2635), 6. Украина (2629), 7. Франция (2636), 8. Азербайджан (2622), 9. Узбекистан (2617), 10. Испания (2613).

В женском рейтинге стран Азербайджан с показателем 2302 располагается на 11-м месте. Первая десятка выглядит следующим образом: 1. Китай (2490), 2. Индия (2402), 3. Украина (2387), 4. США (2372), 5. Грузия (2370), 6. Россия (2358), 7. Казахстан (2347), 8. Польша (2346), 9. Франция (2342), 10. Германия (2331).

Теймур Тушиев
İdman.Biz
