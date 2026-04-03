Азербайджан вернулся в топ-10 шахматных держав мира

Азербайджан вернулся в первую десятку рейтинга шахматных держав планеты.

Как передает İdman.Biz, в свежем рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Азербайджан поднялся на восьмое место, тогда как в прошлом месяце располагался на 11-й строчке. В активе нашей страны сейчас 2622 пункта.

Напомним, рейтинг шахматных держав формируется на основе среднего показателя десяти ведущих шахматистов страны. При равенстве очков учитывается количество гроссмейстеров – преимущество получает страна, обладающая большим числом игроков с высшим шахматным званием.

Возвращение Азербайджана в топ-10 мирового рейтинга произошло благодаря Васифу Дурарбейли. Ранее азербайджанский гроссмейстер, проживающий в США, был исключен из списка активных шахматистов, так как не играл рейтинговых партий на протяжении года, поэтому его результат не учитывался в рейтинге и, соответственно, в показателях Азербайджана. Однако за последний месяц Дурарбейли сыграл несколько партий и с 2611 пунктами вернулся в список активных игроков.

Отметим, что в прошлом месяце Теймур Раджабов по той же причине мог получить статус неактивного игрока, но провел мини-матч из четырех рейтинговых партий, завершившихся вничью, и сохранил свое присутствие в рейтинге ФИДЕ.

Первая десятка мирового списка шахматных держав по состоянию на апрель выглядит следующим образом: 1. США (2726), 2. Индия (2697), 3. Китай (2654), 4. Россия (2647), 5. Германия (2635), 6. Украина (2629), 7. Франция (2636), 8. Азербайджан (2622), 9. Узбекистан (2617), 10. Испания (2613).

В женском рейтинге стран Азербайджан с показателем 2302 располагается на 11-м месте. Первая десятка выглядит следующим образом: 1. Китай (2490), 2. Индия (2402), 3. Украина (2387), 4. США (2372), 5. Грузия (2370), 6. Россия (2358), 7. Казахстан (2347), 8. Польша (2346), 9. Франция (2342), 10. Германия (2331).