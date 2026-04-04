Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Курьезный и одновременно поучительный инцидент произошел на престижном шахматном фестивале Grenke 2026 в немецком Карлсруэ. Перед началом партии второго раунда турнира Grenke Freestyle Open казахстанская шахматистка Алуа Нурман обратилась к первому номеру мирового рейтинга Магнусу Карлсену с просьбой о совместном фото.

Как сообщает İdman.Biz, норвежский гроссмейстер охотно согласился на селфи и позировал для снимка. Однако сразу после того, как Нурман поблагодарила его, Карлсен подошел к главному арбитру и сообщил о наличии электронного устройства в игровой зоне. Согласно строгим античитерским правилам ФИДЕ, игрокам категорически запрещено иметь при себе мобильные телефоны во время соревнований.

Реакция судей последовала незамедлительно: смартфон 18-летней шахматистки был изъят и передан на хранение до окончания партии. Эксперты и болельщики оценили поступок Карлсена как высшую степень профессионализма. Сообщив о нарушении до начала первого хода, Магнус фактически спас соперницу от неминуемой дисквалификации и технического поражения, которые последовали бы, если бы телефон обнаружили в процессе игры.

Сама партия завершилась победой Карлсена на 44-м ходу, однако Алуа Нурман, являющаяся серебряным призером Олимпиады-2024 в составе сборной Казахстана, получила не только ценный игровой опыт, но и памятное фото, которое позже опубликовала в своих социальных сетях.