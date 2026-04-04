Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

4 Апреля 2026 12:07
Курьезный и одновременно поучительный инцидент произошел на престижном шахматном фестивале Grenke 2026 в немецком Карлсруэ. Перед началом партии второго раунда турнира Grenke Freestyle Open казахстанская шахматистка Алуа Нурман обратилась к первому номеру мирового рейтинга Магнусу Карлсену с просьбой о совместном фото.

Как сообщает İdman.Biz, норвежский гроссмейстер охотно согласился на селфи и позировал для снимка. Однако сразу после того, как Нурман поблагодарила его, Карлсен подошел к главному арбитру и сообщил о наличии электронного устройства в игровой зоне. Согласно строгим античитерским правилам ФИДЕ, игрокам категорически запрещено иметь при себе мобильные телефоны во время соревнований.

Реакция судей последовала незамедлительно: смартфон 18-летней шахматистки был изъят и передан на хранение до окончания партии. Эксперты и болельщики оценили поступок Карлсена как высшую степень профессионализма. Сообщив о нарушении до начала первого хода, Магнус фактически спас соперницу от неминуемой дисквалификации и технического поражения, которые последовали бы, если бы телефон обнаружили в процессе игры.

Сама партия завершилась победой Карлсена на 44-м ходу, однако Алуа Нурман, являющаяся серебряным призером Олимпиады-2024 в составе сборной Казахстана, получила не только ценный игровой опыт, но и памятное фото, которое позже опубликовала в своих социальных сетях.

Новости по теме

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

В Баку пройдет международный шахматный фестиваль Baku Open
3 Апреля 17:47
Шахматы

В Баку пройдет международный шахматный фестиваль Baku Open - ФОТО

Турнир с призовым фондом 50 000 долларов примет Бакинский кристальный зал
Азербайджан вернулся в топ-10 шахматных держав мира
3 Апреля 14:33
Шахматы

Азербайджан вернулся в топ-10 шахматных держав мира

В апрельском рейтинге ФИДЕ страна поднялась сразу на три позиции

Рауф Мамедов выступит на шахматном турнире в Германии
1 Апреля 20:30
Шахматы

Рауф Мамедов выступит на шахматном турнире в Германии

Азербайджанский гроссмейстер сыграет на престижном международном фестивале в Карлсруэ

Мамедьяров сохранил лидерство среди азербайджанцев в рейтинге ФИДЕ
1 Апреля 16:56
Шахматы

Мамедьяров сохранил лидерство среди азербайджанцев в рейтинге ФИДЕ

Карлсен остается первым, Фаталиева поднялась в топ-30

Завершился чемпионат Азербайджана по шахматам
31 Марта 13:51
Шахматы

Завершился чемпионат Азербайджана по шахматам - ФОТО

Победители поедут на ЧМ и ЧЕ-2026

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче