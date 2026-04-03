Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

3 Апреля 2026 21:16
Казахстанская шахматистка Алуа Нурман оказалась в необычной ситуации перед партией с Магнусом Карлсеном на турнире Grenke Freestyle Open, который проходит в Германии.

Как передает İdman.Biz, перед началом второго раунда Нурман сделала селфи со своим соперником, причем Карлсен изначально согласился на совместное фото. Однако затем норвежец обратился к арбитру с жалобой.

После этого до старта партии арбитр подошел к шахматистке и забрал у нее телефон.

Таким образом, устройство было изъято перед началом игры в соответствии с регламентом турнира.

