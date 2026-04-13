Айнур Софиева: "Награждение памятной медалью ФИДЕ - большая честь"

Член Исполнительного комитета Федерации шахмат Азербайджана Айнур Софиева прокомментировала награждение памятной медалью Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

"Информация о проделанной нами работе была передана в ФИДЕ, и именно поэтому мы были удостоены этой награды. Для меня это большая честь. При получении медали я также отметила, что мы продолжим работу в этом направлении и постараемся по возможности еще больше ее усилить", - заявила Софиева в комментариях Report.

Она также подчеркнула, что на протяжении многих лет была связана с шахматами, однако со временем отошла от практической карьеры:

"Определенный период я отошла от практической игры и сосредоточилась на других направлениях деятельности. Тем не менее, благодаря накопленному опыту и знаниям, при наличии возможности стараюсь вносить вклад в развитие шахмат. В том числе, совмещая это с текущей работой, реализуем различные инициативы".

Особое внимание, по ее словам, уделяется развитию шахмат среди девочек и социальным проектам:

"Проводится работа по популяризации шахмат среди девочек. Со стороны комитета регулярно организуются подобные мероприятия. Кроме того, мы занимаемся привлечением детей к шахматам. В частности, реализуется проект по популяризации шахмат среди детей в приютах — уже ведется работа в одном из таких учреждений".

Отметим, что Софиева была награждена памятной медалью ФИДЕ на заседании Исполнительного комитета Азербайджанской шахматной федерации.