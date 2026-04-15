Азербайджанский шахматист стал лидером чемпионата Европы - ФОТО

Азербайджанский шахматист стал лидером чемпионата Европы

15 Апреля 2026 10:29
Азербайджанский шахматист стал лидером чемпионата Европы

Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы после очередной победы стал лидером индивидуального чемпионата Европы по шахматам, который проходит в польском Катовице.

Как передает İdman.Biz, в седьмом туре Сулейманлы одержал победу над Даниелем Дарохой из Бельгии. Для азербайджанского шахматиста это уже пятая победа в турнире при двух ничьих.

Таким образом, Айдын набрал шесть очков и делит 1–4-е места, но по дополнительным показателям занимает первое место. В рамках восьмого тура Сулейманлы сыграет с Николозом Качаравой из Грузии.

В первую десятку континентального первенства также входит Ниджат Абасов, который в седьмом туре обыграл шведа Эрика Блонквиста и с 5,5 очка располагается на десятой строчке.

По пять очков среди представителей Азербайджана в Катовице набрали Магомед Мурадлы, Широглан Талыбов, Шахин Велиев и Сулейман Сулейманлы, которые занимают 38-е, 50-е, 53-е и 56-е места соответственно.

Напомним, чемпионат Европы продлится до 11 туров, а шахматисты, вошедшие в топ-20, получат путевки на Кубок мира 2027 года.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
