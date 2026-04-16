Азербайджанские шахматисты ведут борьбу за лидерство на ЧЕ

Азербайджанские гроссмейстеры Айдын Сулейманлы и Ниджат Абасов продолжают борьбу за лидирующие позиции на проходящем в эти дни в польской Катовице чемпионате Европы по шахматам.

Как передает İdman.Biz, после восьмого тура континентального первенства Сулейманлы и Абасов набрали по 6,5 очка и делят 2-10-е места, а по дополнительным показателям располагаются на четвертой и шестой строчках соответственно. Единоличное лидерство в турнирной таблице захватил испанец Давид Гихарро, набравший 7 очков.

В восьмом туре Айдын Сулейманлы сыграл вничью с грузином Николозом Качаравой и следующую партию проведет с лидером турнира Давидом Гихарро. В то же время Ниджат Абасов одержал победу над Атиллой Кумом из Турции и в девятом туре сыграет с Бенни Айзенбергом (Израиль).

После неудачного старта подтягивается Магомед Мурадлы, который в восьмом туре обыграл Жири Сточека (Чехия) и с 6 очками занимает 22-е место. Неплохо обстоят дела и у Реада Самедова, который с 5,5 очками располагается на 36-й позиции.

Напомним, континентальное первенство продлится 11 туров, а шахматисты, вошедшие в топ-20, получат путевки на Кубок мира 2027 года.