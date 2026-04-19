20 Апреля 2026
RU

Азербайджанский шахматист стал вице-чемпионом Европы

Шахматы
Новости
19 Апреля 2026 23:46
110
Азербайджанские гроссмейстеры Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы завоевали серебряную и бронзовую медали индивидуального чемпионата Европы по шахматам, который проходил в польской Катовице.

Как передает İdman.Biz, в заключительном 11-м туре континентального первенства Абасов сыграл вничью с Богданом Дяком (Румыния), а Сулейманлы разошелся миром с другим представителем Азербайджана Магомедом Мурадлы.

Таким образом, Абасов, Сулейманлы и Мурадлы набрали по 8,5 очка и заняли второе, третье и четвертое места соответственно. Чемпионом Европы с девятью очками стал украинец Роман Дехтяров, в заключительном туре обыгравший испанца Давида Антона Гихарро.

Стоит отметить, что "серебро" индивидуального чемпионата Европы является одним из лучших достижений для азербайджанских шахматистов среди мужчин. Ранее вице-чемпионом Европы становился Теймур Раджабов. В женском зачете у Азербайджана есть индивидуальное "золото", которое завоевала Ульвия Фаталиева.

Также отметим, что Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы завоевали путевки на Кубок мира 2027 года.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Брат Вугара Гашимова может стать вице-президентом Европейского шахматного союза
16:30
Шахматы

Брат Вугара Гашимова может стать вице-президентом Европейского шахматного союза

Кандидатура Сархана Гашимова выдвинута Федерацией шахмат Азербайджана

Ниджат Абасов: "Главной целью на чемпионате Европы была медаль"
15:02
Шахматы

Ниджат Абасов: "Главной целью на чемпионате Европы была медаль"

Азербайджанский гроссмейстер о "серебре", упущенном "золоте" и успехе сборной

Айдын Сулейманлы: "Никто не начинает партию, чтобы проиграть специально"
14:35
Шахматы

Айдын Сулейманлы: "Никто не начинает партию, чтобы проиграть специально"

Шахматист Азербайджана о "бронзе" Евро и упущенном "золоте"

Шахматисты Азербайджана улучшили рейтинг после Евро - ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:44
Шахматы

Шахматисты Азербайджана улучшили рейтинг после Евро - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Четверо представителей Азербайджана увеличили свой рейтинговый баланс более чем на десять пунктов
Ульвия Фаталиева провела сеанс одновременной игры на 15 досках
11:01
Шахматы

Ульвия Фаталиева провела сеанс одновременной игры на 15 досках - ФОТО

Чемпионка Азербайджана встретилась с шахматистами в Вене и Братиславе

Состоялась церемония закрытия Евро по шахматам
10:32
Шахматы

Состоялась церемония закрытия Евро по шахматам - ФОТО

Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы поднялись на пьедестал в Польше

Самое читаемое

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки