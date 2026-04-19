Азербайджанский шахматист стал вице-чемпионом Европы

Азербайджанские гроссмейстеры Ниджат Абасов и Айдын Сулейманлы завоевали серебряную и бронзовую медали индивидуального чемпионата Европы по шахматам, который проходил в польской Катовице.

Как передает İdman.Biz, в заключительном 11-м туре континентального первенства Абасов сыграл вничью с Богданом Дяком (Румыния), а Сулейманлы разошелся миром с другим представителем Азербайджана Магомедом Мурадлы.

Таким образом, Абасов, Сулейманлы и Мурадлы набрали по 8,5 очка и заняли второе, третье и четвертое места соответственно. Чемпионом Европы с девятью очками стал украинец Роман Дехтяров, в заключительном туре обыгравший испанца Давида Антона Гихарро.

Стоит отметить, что "серебро" индивидуального чемпионата Европы является одним из лучших достижений для азербайджанских шахматистов среди мужчин. Ранее вице-чемпионом Европы становился Теймур Раджабов. В женском зачете у Азербайджана есть индивидуальное "золото", которое завоевала Ульвия Фаталиева.

Также отметим, что Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы завоевали путевки на Кубок мира 2027 года.