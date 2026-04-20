Состоялась церемония закрытия Евро по шахматам - ФОТО

В Польше состоялась церемония закрытия личного чемпионата Европы по шахматам.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, представители страны завершили турнир с двумя медалями.

Ниджат Абасов занял второе место и стал серебряным призером континентального первенства. Айдын Сулейманлы финишировал третьим и завоевал бронзовую награду. Оба азербайджанских шахматиста также получили памятные кубки.

Кроме того, по итогам турнира Абасов и Сулейманлы, а также занявший четвертое место Магомед Мурадлы завоевали путевки на Кубок мира, который пройдет в следующем году.