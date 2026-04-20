Айдын Сулейманлы: "Никто не начинает партию, чтобы проиграть специально"

Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы прокомментировал свое выступление на личном чемпионате Европы в польском Катовице, где завоевал бронзовую медаль.

21-летний шахматист признался, что был близок к победе на турнире, но все решилось в последнем туре.

"Я действительно был близок к первому месту. Для этого в последнем туре нужно было побеждать Магомеда Мурадлы, но сделать этого не удалось — партия завершилась вничью. Конечно, если бы кто-то из нас выиграл, итог был бы лучше. Но получилось так, как получилось", — сказал Сулейманлы в беседе с Report.

Шахматист отдельно подчеркнул, что разговоры о возможных договоренностях между друзьями не имеют ничего общего с реальностью.

"До партии у нас с Магомедом не было никаких разговоров на эту тему. Такие вещи недопустимы. Мы с ним очень близкие друзья, но во время турнира каждый хочет победить. Никто не начинает партию, чтобы проиграть специально. Так и должно быть. Любые предварительные договоренности - это нарушение правил", — заявил он.

Сулейманлы также отметил успешное выступление всей сборной Азербайджана.

"Для наших шахмат это хороший результат. Последний раз азербайджанский шахматист выигрывал медаль личного чемпионата Европы еще в 2005 году, а сейчас у нас сразу две награды. Магомед Мурадлы тоже был очень близок к медали. Думаю, турнир для нас сложился удачно. В целом все азербайджанские шахматисты выступили достойно", — подчеркнул гроссмейстер.

Кроме того, Сулейманлы завоевал путевку на Кубок мира 2027 года, но пока не хочет забегать вперед.

"Пока я не думаю об этом слишком много. Кубок мира дает шанс попасть в Турнир претендентов, но до него еще достаточно времени. Конечно, хочу выступить успешно, но для этого нужно будет очень много работать и серьезно готовиться", — отметил шахматист.

Напомним, Ниджат Абасов на чемпионате Европы завоевал серебро, Айдын Сулейманлы стал бронзовым призером, а победителем турнира стал украинец Роман Дегтярев.