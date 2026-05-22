Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев завершил карьеру - ВИДЕО

22 Мая 2026 23:42
Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев завершил карьеру

Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев объявил о завершении профессиональной карьеры.

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен опубликовал эмоциональное обращение в социальных сетях.

"Итак, моя соревновательная карьера подошла к концу. 20 лет на льду стали огромной частью моей жизни. За это время были победы и поражения, радость и разочарования, а также моменты, которые навсегда останутся со мной.

Я всегда старался делать максимум из того, что имел, поэтому у меня нет сожалений. Я принимаю завершение этого этапа с благодарностью и двигаюсь вперед", - написал Литвинцев.

Фигурист также поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня, верил в меня и был рядом на этом пути. Хочу отдельно поблагодарить Федерации зимних видов спорта Азербайджана за поддержку и доверие на протяжении всей моей карьер. И, конечно, Виктории за эти четыре года, которые мы прошли вместе",- отметил спортсмен.

Кроме того, спортсмен опубликовал видео, посвященное своему творческому и спортивному пути на льду.

