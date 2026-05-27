27 Мая 2026
RU

"Арсенал" начал расследование из-за просочившегося видео с Артетой

Мировой футбол
Новости
27 Мая 2026 03:10
25
"Арсенал" начал расследование из-за просочившегося видео с Артетой

Лондонский "Арсенал" инициировал внутреннее расследование после появления в Сети видео с участием главного тренера команды Микеля Артеты.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, на записи испанский специалист говорит футболистам, что они "обязательно выиграют Лигу чемпионов".

По информации источника, в клубе не считают слова Артеты чем-то недопустимым и уверены, что тренер лишь пытался повысить уверенность команды после победы в чемпионате Англии.

Однако после того, как видео стало вирусным в социальных сетях, руководство "Арсенала" начало опасаться, что эти заявления могут дополнительно мотивировать игроков "ПСЖ" перед финалом турнира.

Сообщается, что видеозапись с высказываниями Артеты уже удалена из социальных сетей.

Финал Лиги чемпионов УЕФА между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится 30 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Англии призвали "Челси" избавиться от французского защитника
04:09
Мировой футбол

В Англии призвали "Челси" избавиться от французского защитника

Игрока считают недостаточно стабильным для основы лондонского клуба

Звезда "Тоттенхэма" пропустит чемпионат мира-2026
02:18
Мировой футбол

Звезда "Тоттенхэма" пропустит чемпионат мира-2026

Сборная Ганы осталась без Мохаммеда Кудуса из-за травмы
Артета признан лучшим тренером сезона в АПЛ
01:40
Мировой футбол

Артета признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Наставник "Арсенала" привел лондонский клуб к чемпионству

"Реал" объявил дату президентских выборов
01:21
Мировой футбол

"Реал" объявил дату президентских выборов

Впервые за 20 лет у Флорентино Переса появился конкурент

"Барселона" готова отдать 20 млн евро за "нового Неймара"
26 Мая 23:14
Мировой футбол

"Барселона" готова отдать 20 млн евро за "нового Неймара"

Каталонский клуб следит за 16-летним талантом из Бразилии
Спаллетти хочет забрать Салаха и Робертсона в "Ювентус"
26 Мая 22:58
Мировой футбол

Спаллетти хочет забрать Салаха и Робертсона в "Ювентус"

Туринский клуб также заинтересован в трансфере вратаря "Ливерпуля" Алисона

Самое читаемое

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе
24 Мая 10:07
ЧМ-2026

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе - ВИДЕО

Аргентинец в начале видео заявил: "Шакира, мы готовы!"
"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта