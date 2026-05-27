"Арсенал" начал расследование из-за просочившегося видео с Артетой

Лондонский "Арсенал" инициировал внутреннее расследование после появления в Сети видео с участием главного тренера команды Микеля Артеты.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, на записи испанский специалист говорит футболистам, что они "обязательно выиграют Лигу чемпионов".

По информации источника, в клубе не считают слова Артеты чем-то недопустимым и уверены, что тренер лишь пытался повысить уверенность команды после победы в чемпионате Англии.

Однако после того, как видео стало вирусным в социальных сетях, руководство "Арсенала" начало опасаться, что эти заявления могут дополнительно мотивировать игроков "ПСЖ" перед финалом турнира.

Сообщается, что видеозапись с высказываниями Артеты уже удалена из социальных сетей.

Финал Лиги чемпионов УЕФА между "Арсеналом" и "ПСЖ" состоится 30 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.