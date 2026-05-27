Артета признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признан лучшим тренером английской Премьер-лиги сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, об этом официально объявила пресс-служба турнира.

Под руководством испанского специалиста "Арсенал" стал чемпионом Англии. В 38 турах лондонский клуб набрал 85 очков и на семь баллов опередил ближайшего преследователя - "Манчестер Сити".

Для "канониров" этот чемпионский титул стал одним из самых ярких достижений последних лет, а Артета окончательно закрепил за собой статус одного из ведущих тренеров современного английского футбола.