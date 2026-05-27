"Реал" объявил дату президентских выборов

Мадридский "Реал" официально объявил дату проведения президентских выборов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на сайт клуба, голосование состоится в воскресенье, 7 июня, в баскетбольном павильоне "Королевского клуба".

На пост президента претендуют действующий глава клуба Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

Отмечается, что впервые с 2006 года на должность президента "Реала" претендуют как минимум два кандидата.

Ранее сообщалось, что Рикельме предоставил банковский авуар в размере 15 процентов от бюджета мадридского клуба. Эта сумма составляет примерно 187-193 миллиона евро.

Право голоса на выборах получат члены клуба старше 18 лет.