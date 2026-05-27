27 Мая 2026 05:24
Луис Энрике признал силу "Арсенала" перед финалом ЛЧ

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился мнением о стиле игры своей команды и лондонского "Арсенала" перед финалом Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на сайт УЕФА, испанский специалист высоко оценил работу Микеля Артеты и отметил, что "Арсенал" уже несколько лет остается лучшей оборонительной командой Европы.

"Я не считаю, что эти две команды являются противоположностями. "Арсенал" построен по образу Микеля Артеты, который явно вдохновлялся философией Хосепа Гвардиолы и футболом, основанным на контроле мяча. Это очень конкурентоспособная команда", - заявил Энрике.

По словам наставника "ПСЖ", лондонский клуб опасен не только в позиционной игре, но и при стандартных положениях.

"Арсенал" забивает много голов после стандартов и при этом великолепно обороняется. Команда не зависит от одного игрока. Они заслуженно выиграли Премьер-лигу и провели великолепный сезон", - отметил тренер.

Энрике также подчеркнул, что "ПСЖ" во многом похож на "Арсенал".

"Мы тоже стараемся максимально использовать свои сильные качества, любим контролировать мяч и искать возможности через командную игру. У нас более яркие индивидуальности, но команда тоже действует как единое целое", - сказал он.

В завершение главный тренер парижан назвал "Арсенал", "ПСЖ" и "Баварию" тремя лучшими командами Европы на данный момент.

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" состоится 30 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

İdman.Biz
