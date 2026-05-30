30 Мая 2026
Бедри Мерич получил новую должность в Федерации баскетбола Азербайджана

30 Мая 2026 10:51
Бывший главный тренер "Шеки" Бедри Мерич продолжит карьеру в Федерации баскетбола Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, специалист назначен координатором юношеских мужских сборных команд страны.

Мерич переходит на работу в федерацию после двух успешных сезонов во главе "Шеки", где сыграл важную роль в развитии клуба и его спортивных результатах.

Под руководством турецкого специалиста команда в сезоне-2024/25 завоевала бронзовые медали чемпионата Азербайджана.

В следующем сезоне "Шеки" добился еще одного исторического достижения, впервые в своей истории пробившись в полуфинал Кубка Азербайджана.

На новой должности Мерич будет отвечать за координацию работы юношеских мужских сборных, развитие молодых баскетболистов и взаимодействие между национальными командами различных возрастов.

Напомним, что в последние годы Федерация баскетбола Азербайджана активно работает над развитием молодежного направления и расширением системы подготовки игроков для национальных сборных.

İdman.Biz
