"Никс" впервые за 27 лет вышли в финал НБА и переписали историю плей-офф - ВИДЕО

Баскетбольный клуб "Нью-Йорк Никс" впервые с 1999 года вышел в финал НБА, разгромив "Кливленд Кавальерс" в финале Восточной конференции.

Как сообщает İdman.Biz, в четвертом матче полуфинала ньюйоркцы разгромили соперника со счетом 130:93 и оформили сухую победу в серии — 4:0. По ходу встречи преимущество "Никс" достигало 45 очков.

Однако главным событием стала не просто победа команды Тома Тибодо, а масштаб исторических достижений, которых "Нью-Йорк" добился по ходу нынешнего плей-офф.

Согласно статистике, "Никс" выдали лучший отрезок в истории НБА среди команд, прошедших путь от третьего матча серии до выхода в финал. Средняя разница побед команды в нынешнем плей-офф составляет 19,4 очка - это лучший показатель среди всех финалистов в истории лиги. Предыдущий рекорд принадлежал "Голден Стэйт Уорриорз" образца 2017 года (16,3).

Кроме того, "Нью-Йорк" установил сразу несколько уникальных достижений: команда одержала 11 побед подряд в плей-офф, показала самую эффективную атаку в истории постсезона, установила рекорд по суммарной разнице очков в сериях плей-офф, а три серии нынешнего розыгрыша стали самыми уверенными в истории франшизы. В нынешнем плей-офф "Никс" последовательно разгромили "Атланту", "Филадельфию" и "Кливленд", а сама команда уже сравнивается аналитиками с легендарными чемпионскими составами "Лейкерс", "Сперс" и "Уорриорз".

Особенно символично это выглядит для клуба, который остается одной из самых медийных и исторически значимых организаций американского спорта, но десятилетиями жил в статусе команды вечных разочарований.

Отдельное внимание американские медиа уделяют провалу "Кливленда". Команда Кенни Эткинсона после первого матча серии, в котором упустила преимущество в 22 очка, фактически перестала выглядеть психологически устойчивой.

На фоне разгромного поражения уже появились разговоры о возможной перестройке клуба, будущем главного тренера, а также новых сомнениях вокруг лидерских качеств Донована Митчелла и текущего состава "Кавальерс".

На этом фоне Нью-Йорк буквально живет баскетболом: клуб впервые за 27 лет добрался до финала плей-офф НБА и вплотную приблизился к главной цели - первому чемпионству НБА с 1973 года, а Манхэттен окончательно "сошел с ума" после уверенной серии против "Кливленда".

"Никс" ждут победителя противостояния "Сан-Антонио" — "Оклахома", где пока равенство — 2:2.

При этом возможен и красивый исторический сюжет. Если дальше пройдет "Сперс", НБА получит символичный ремейк финала 1999 года — тогда команда из Техаса победила "Никс" со счетом 4:1 и начала строить свою будущую династию.