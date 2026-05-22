Леброн возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых баскетболистов мира

22 Мая 2026 21:16
Легкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым баскетболистом мира по версии Forbes.

Как сообщает İdman.Biz, за период с 1 мая 2025 года по 1 мая 2026 года четырехкратный чемпион НБА заработал $137,8 млн.

Второе место в рейтинге занял лидер "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри с доходом $124,7 млн, а третьим стал форвард "Хьюстон Рокетс" Кевин Дюрант - $103,8 млн.

В пятерку также вошли Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс") и Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс").

Примечательно, что лидер "Денвер Наггетс" Никола Йокич оказался лишь на 11-м месте с доходом $62,3 млн.

Forbes составлял рейтинг на основе данных о доходах спортсменов за последний год, включая зарплаты, бонусы, рекламные контракты и другие источники заработка.

