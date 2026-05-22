Автобус баскетбольной команды попал в смертельное ДТП в России - ФОТО/ВИДЕО

Автобус баскетбольной команды попал в смертельное ДТП в России

22 Мая 2026 15:20
Автобус баскетбольной команды попал в смертельное ДТП в России

В Челябинской области России произошло тяжелое ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего членов баскетбольной команды "Бионорд Про" из Пермского края.

Как сообщает İdman.Biz, авария произошла на федеральной трассе Урал.

По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузопассажирской "Газелью".

В результате аварии водитель микроавтобуса, перевозившего команду, погиб на месте. Сообщается также о пяти пострадавших. Трое из них - представители пермской баскетбольной команды, находившиеся в Mercedes-Benz.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что спортсмены возвращались с соревнований по баскетболу 3x3. Один из сопровождавших команду был прооперирован в больнице Златоуста. Остальным игрокам оказали медицинскую помощь из-за ушибов и легких травм.

