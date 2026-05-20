Джамал Бей: “Оказаться на первой строчке в такой статистике особенно приятно” - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BIZ

Американский легионер “Нефтчи” Джамал Бей провел достаточно насыщенный сезон. Он стал лидером по результативным броскам в азербайджанской баскетбольной лиге, помог команде дойти до полуфинала и поучаствовал в матчах Кубка Европы. Впечатлениями от бакинского этапа карьеры Д.Бей поделился с İdman.Biz.

- Как бы вы оценили прошедший сезон? Что удалось, а что не получилось?

- Думаю, год получился достаточно хорошим. Мы провели много больших матчей, команда прогрессировала по ходу чемпионата. Лично я тоже чувствовал, что прибавляю от игры к игре. Уверен, такого же мнения и мои партнеры. Конечно, всегда хочется большего, особенно когда останавливаешься в шаге от финала. Но в целом я считаю, что мы показали характер и достойный баскетбол.

- Вы оказались в лиге лучшим снайпером по трехочковым броскам. Это приятное обстоятельство стала в какой-то степени неожиданным?

- Возможно, где-то это так и есть. Хотя всегда много работаю над броском и знаю, что это одна из моих сильных сторон, но в лиге было немало отличных снайперов. Поэтому оказаться на первой строчке в такой статистике особенно приятно. Это результат ежедневной работы и доверия со стороны партнеров и тренеров.

- Вы сказали, что броски с дальней дистанции ваша коронная фишка. Они планируются заранее или всегда присутствует эффект неожиданности?

- Думаю, здесь есть несколько составляющих. Ведь хороший бросок - это не только импровизация. Многое зависит от движения мяча, взаимодействия с командой, чтения игры. Иногда ты заранее понимаешь, где можешь получить свободное пространство, а порой приходится принимать решение за долю секунды. Все зависит от того, как складывается игра, но все время находишься в поиске возможности.

- По вашему, чего не хватило команде в полуфинале против “Абшерон Лайонс”?

- В некоторых моментах нам не хватило стабильности и концентрации. В плей-офф любая ошибка имеет большое значение. Соперник здорово воспользовался своими шансами. Но даже несмотря на поражение, считаю, что этот опыт поможет “Нефтчи” стать сильнее и бороться за трофей.

- Что запомнилось больше всего?

- Наверное, это атмосфера на домашних матчах и несколько важных побед по ходу сезона. Всегда особенные эмоции испытываешь, когда чувствуешь поддержку болельщиков и понимаешь, что команда действительно едина.

- Каковы дальнейшие планы? Где рассчитываете продолжить карьеру?

- Сейчас хочу немного отдохнуть, а затем вместе с агентом рассмотреть варианты. Я открыт для разных предложений и хочу сделать следующий шаг вперед, играть на высоком уровне и продолжать развиваться как баскетболист.