Чемпион Азербайджана подписал трехлетний контракт с Лазаром Спасичем

Баскетбольный клуб "Сабах" объявил о назначении сербского специалиста Лазара Спасича на пост главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, стороны подписали контракт сроком на три года.

Спасич родился в 1992 году и начал тренерскую карьеру в 2013-м в сербском клубе "Младост Земун", где работал ассистентом.

С 2016 года специалист самостоятельно возглавлял команды "Ртань", "Здравле Лесковац" и "Вршац".

В сезоне-2024/25 Спасич вместе с "Вршацем" выиграл чемпионат Сербии. Этот результат стал одним из самых успешных для клуба за последние годы.

Отмечается, что сербский тренер известен вниманием к развитию молодых игроков, дисциплинированной игровой системой и современным подходом к баскетболу.

Последним местом работы специалиста был немецкий клуб EWE Baskets Oldenburg, выступающий в Бундеслиге.

В тренерский штаб Спасича также войдут Анатолий Бойса и Саша Миличевич в качестве ассистентов, а Владе Драшкович будет отвечать за физическую подготовку команды.

Напомним, ранее İdman.Biz уже сообщал о переговорах "Сабаха" с сербским специалистом.