19 Мая 2026 13:18
Чемпион Азербайджана подписал трехлетний контракт с Лазаром Спасичем

Баскетбольный клуб "Сабах" объявил о назначении сербского специалиста Лазара Спасича на пост главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб, стороны подписали контракт сроком на три года.

Спасич родился в 1992 году и начал тренерскую карьеру в 2013-м в сербском клубе "Младост Земун", где работал ассистентом.

С 2016 года специалист самостоятельно возглавлял команды "Ртань", "Здравле Лесковац" и "Вршац".

В сезоне-2024/25 Спасич вместе с "Вршацем" выиграл чемпионат Сербии. Этот результат стал одним из самых успешных для клуба за последние годы.

Отмечается, что сербский тренер известен вниманием к развитию молодых игроков, дисциплинированной игровой системой и современным подходом к баскетболу.

Последним местом работы специалиста был немецкий клуб EWE Baskets Oldenburg, выступающий в Бундеслиге.

В тренерский штаб Спасича также войдут Анатолий Бойса и Саша Миличевич в качестве ассистентов, а Владе Драшкович будет отвечать за физическую подготовку команды.

Напомним, ранее İdman.Biz уже сообщал о переговорах "Сабаха" с сербским специалистом.

İdman.Biz
Новости по теме

БК “Сабах” подписал контракт с новым главным тренером – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ
18 Мая 11:29
Баскетбол

БК “Сабах” подписал контракт с новым главным тренером – ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Четырехкратный чемпион Азербайджана заключил трехлетний контракт с амбициозным сербским специалистом

В НБА объявили результаты голосования MVP сезона-2025/2026
18 Мая 08:12
Баскетбол

В НБА объявили результаты голосования MVP сезона-2025/2026

Победитель опередил ближайшего преследователя на более чем 300 очков
Сербский тренер заменит Римаса Куртинайтиса в "Сабахе"
17 Мая 14:16
Баскетбол

Сербский тренер заменит Римаса Куртинайтиса в "Сабахе"

Лазар Спасич считается главным кандидатом на пост наставника чемпионов Азербайджана

Римас Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Сабах"
16 Мая 18:30
Баскетбол

Римас Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Сабах"

Под его руководством команда трижды подряд становилась чемпионом страны
Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 завершила выступление в Шанхае
16 Мая 14:34
Баскетбол

Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 завершила выступление в Шанхае - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский клуб проиграл оба матча на этапе Мировой серии

Аои Кацура: "Уверена, что "Нефтчи" может добиться серьезных результатов" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
14 Мая 14:58
Баскетбол

Аои Кацура: "Уверена, что "Нефтчи" может добиться серьезных результатов" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Редакция İdman.Biz поговорила с японской баскетболисткой, недавно присоединившейся к бакинской команде

