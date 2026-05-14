Аои Кацура: "Уверена, что "Нефтчи" может добиться серьезных результатов" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

В нынешнем сезоне Женской Мировой серии по баскетболу 3x3 "Нефтчи" укрепился японкой Аои Кацура. Она выступала в составе команды на этапе на Филиппинах, а затем отправилась на следующий турнир, который стартует 16 мая в Шанхае.

İdman.Biz удалось поговорить со спортсменкой, рассказавшей о том, как она обживается в азербайджанском клубе.

Кацура поделилась впечатлениями от выступлении на этапе в Маниле, где "Нефтчи" дошел до полуфинала. "Это был очень важный и эмоциональный турнир для меня. Он получился особенным, потому что на старте любого соревнования команда только начинает чувствовать друг друга в официальных матчах. На Филиппинах была отличная атмосфера, много болельщиков и высокий уровень соперников. Я рада, что смогла впервые представить "Нефтчи", нам не хватило совсем немного для выхода в финал", - отметила Кацура.

Баскетболистка рассказала и о том, что подвигло ее принять предложение из Баку. "Я была знакома с моими нынешними партнершами по команде Диной Ульяновой, Александрой Молленхауэр и Брианной Фрейзер, а также тренером Ратомиром Деличем. Я уже несколько лет играю именно в баскетбол 3x3 и сразу адаптировалась к стилю команды. Хотя времени на подготовку было немного, но я достаточно быстро вошла в игровой ритм. Мои партнерши и тренерский штаб очень помогли мне почувствовать себя частью коллектива. Несмотря на то, что долгое время выступала в сборной Японии, мне всегда хотелось испытать себя за рубежом. И с "Нефтчи" у меня есть такая возможность", - призналась Кацура.

Японка также высказалась о перспективах клуба. "Думаю, у команды есть большой потенциал. Мы показали характер и старались бороться в каждом эпизоде в Маниле. Продолжим в том же духе и на втором этапе в Шанхае. Конечно, есть моменты, которые нужно улучшать, но это только начало сезона, и впереди еще много турниров. Хочется продолжать прогрессировать вместе с "Нефтчи", выигрывать как можно больше матчей и достойно представлять клуб на международной арене. Уверена, что мы можем добиться серьезных результатов. Надеюсь на поддержку болельщиков и на следующих этапах, ведь нас ожидают и матчи Мировой серии в Азербайджане", - заключила Кацура.

Отметим, что на групповом этапе в Шанхае одним из соперников "Нефтчи" на групповом этапе будет нидерландский клуб "Амстердам". Еще один соперник определится позже.