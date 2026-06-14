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Беспорядки вспыхнули в Нью-Йорке после чемпионства "Никс" - ВИДЕО

Баскетбол
Новости
14 Июня 2026 14:16
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Беспорядки вспыхнули в Нью-Йорке после чемпионства "Никс" - ВИДЕО

Празднование чемпионства "Нью-Йорк Никс" в Национальной баскетбольной ассоциации сопровождалось массовыми беспорядками в центре Нью-Йорка.

Как сообщает İdman.biz, в социальных сетях распространяются многочисленные видеозаписи, на которых запечатлены последствия бурной реакции болельщиков на победу любимой команды.

По информации очевидцев, поклонники "Никс" перекрыли движение на ряде улиц города, а также повредили стекла, двери и транспортные средства. В некоторых районах возникли серьезные проблемы с движением транспорта.

Поводом для празднований стала победа "Нью-Йорка" над "Сан-Антонио Сперс" в пятом матче финальной серии НБА со счетом 94:90. Таким образом, "Никс" выиграли серию - 4:1 и впервые с 1973 года завоевали чемпионский титул.

Главным героем решающей встречи стал Джейлен Брансон, набравший 45 очков. В составе "Сан-Антонио" самым результативным игроком оказался Дилан Харпер, записавший на свой счет 25 очков.

İdman.Biz
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