Беспорядки вспыхнули в Нью-Йорке после чемпионства "Никс" - ВИДЕО

Празднование чемпионства "Нью-Йорк Никс" в Национальной баскетбольной ассоциации сопровождалось массовыми беспорядками в центре Нью-Йорка.

Как сообщает İdman.biz, в социальных сетях распространяются многочисленные видеозаписи, на которых запечатлены последствия бурной реакции болельщиков на победу любимой команды.

По информации очевидцев, поклонники "Никс" перекрыли движение на ряде улиц города, а также повредили стекла, двери и транспортные средства. В некоторых районах возникли серьезные проблемы с движением транспорта.

Поводом для празднований стала победа "Нью-Йорка" над "Сан-Антонио Сперс" в пятом матче финальной серии НБА со счетом 94:90. Таким образом, "Никс" выиграли серию - 4:1 и впервые с 1973 года завоевали чемпионский титул.

Главным героем решающей встречи стал Джейлен Брансон, набравший 45 очков. В составе "Сан-Антонио" самым результативным игроком оказался Дилан Харпер, записавший на свой счет 25 очков.